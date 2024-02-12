В Совбезе РФ заявили, что Запад заинтересован в максимальном разрушении Украины

По словам одного из политиков, такая ситуация выгодна для западных стран.

В Совбезе РФ заявили, что Запад заинтересован в максимальном разрушении Украины. Об это сообщил первый заместитель секретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев в интервью газете « Аргументы и факты ».

Он отметил, что. Россия никогда не выступала против возобновления переговоров, однако на данный момент это невозможно из-за позиции киевских властей. Нургалиев подчеркнул, что такая ситуация выгодна для западных стран.

«Нынешний конфликт открыл перед США и Англией перспективу многомиллиардных заказов для военно-промышленного комплекса. Более того, они, на мой взгляд, заинтересованы в максимальном разрушении Украины, поскольку промышленные гиганты уже выстроились в очередь для получения госзаказов на восстановление инфраструктуры этой страны», — заявил Нургалиев.