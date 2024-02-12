В СК завели уголовное дело из-за нападения собак на беременную девушку в Ряжске

В Рязанской области возбудили уголовное дело по факту нападения бродячих собак на девушку в Ряжске. Об этом сообщил ИД «Пресса» со ссылкой на следователей.

Правоохранители рассказали, что 7 февраля около 19:30 24-летняя жительница Ряжска шла по улице Железнодорожной, где на нее набросилась стая бродячих собак. Девушку укусили за ногу, порвали джинсы, сумку и испортили документы. В тот момент животных отпугнула машина, которая проезжала мимо.

В результате правоохранители возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). В настоящий момент ведется следствие.

Ранее сообщалось, что председатель СКР Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по информации о нападении бродячих собак на беременную женщину в Ряжске.