Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 12
-3°
Втр, 13
-2°
Срд, 14
-10°
ЦБ USD 91.08 0.19 13/02
ЦБ EUR 98.15 0.21 13/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
Абсолютное большинство экспертов всегда рекомендуют пок...
31 января 15:17
7 475
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 15:29
8 505
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
14 656
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
14 597
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В СК завели уголовное дело из-за нападения собак на беременную девушку в Ряжске

В Рязанской области возбудили уголовное дело по факту нападения бродячих собак на девушку в Ряжске. Об этом сообщил ИД «Пресса» со ссылкой на следователей.

Правоохранители рассказали, что 7 февраля около 19:30 24-летняя жительница Ряжска шла по улице Железнодорожной, где на нее набросилась стая бродячих собак. Девушку укусили за ногу, порвали джинсы, сумку и испортили документы. В тот момент животных отпугнула машина, которая проезжала мимо.

В результате правоохранители возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). В настоящий момент ведется следствие.

Ранее сообщалось, что председатель СКР Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по информации о нападении бродячих собак на беременную женщину в Ряжске.