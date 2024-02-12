В Сараях мужчину арестовали на 10 суток за пьяное вождение

Пьяного мужчину поймали на улице Чкалова в Сараях. Отмечается, что 57-летний мужчина никого не имел водительского удостоверения.

В Сараях мужчину арестовали на 10 суток за пьяное вождение. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Пьяного мужчину поймали на улице Чкалова в Сараях. Отмечается, что 57-летний мужчина никого не имел водительского удостоверения. Он взял автомобиль Vortex, на котором его остановили полицейские, у своей знакомой.

Алкотестер показал 0,450 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Полицейские отстранили водителя от управления и составили на него административный протокол. Также 12 февраля мировой судья назначил мужчине 10 суток ареста.