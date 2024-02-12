В Ряжском районе пьяный мужчина убил знакомого ударом в голову

Убийство произошло 11 февраля в селе Большая Алешня.

В Ряжском районе пьяный мужчина убил знакомого ударом в голову. Об этом сообщили в региональном СК.

Убийство произошло 11 февраля в селе Большая Алешня. 37-летний мужчина был в гостях у своего знакомого, они выпивали. В какой-то момент между мужчинами произошла ссора, в ходе которой гость ударил хозяина дома в голову. От полученной травмы тот скончался.

Подозреваемого задержали, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.