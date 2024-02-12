В Рязанском театре драмы 7 марта состоится премьера спектакля «Час тишины»

Это комедия в двух действиях. Режиссер-постановщик Арсений Кудря.

В Рязанском театре драмы 7 марта состоится премьера спектакля «Час тишины». Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

«Час тишины» — комедия в двух действиях. Режиссер-постановщик Арсений Кудря.

Спектакль поставлен по пьесе одного из самых известных современных авторов Франции Флориана Зеллера, которого переводят на десятки языков.

«Мишель — милейший человек, у него жена, взрослый сын, работа и хобби. Налаженный быт, устоявшиеся личные связи, надежные друзья, но в какой-то момент жизнь дала трещину. И вот он, глава семейства, ищущий понимания, вместо тишины и комфорта получает массу проблем — даже час времени на себя он потратить не может. Все как сговорились», — отмечается в аннотации к спектаклю.