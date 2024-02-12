В рязанском отделении КПРФ отреагировали на гибель 19-летнего активиста

Труп Ивана Брысина нашли в воскресенье, 11 февраля.

Первый секретарь Комитета Рязанского областного отделения КПРФ Денис Сидоров отреагировал на гибель активиста ЛКСМ Ивана Брысина. Об этом он сообщил в соцсетях.

Гибель Брысина депутат Рязанской областной думы назвал «невосполнимой утратой». «Он был верным соратником и надёжным другом. Таким он навсегда останется в наших сердцах!» — отметил Сидоров.

Труп студента РГУ Ивана Брысина нашли в воскресенье, 11 февраля. Ему было 19 лет.