В рязанском отделении КПРФ отреагировали на гибель 19-летнего активиста
Труп Ивана Брысина нашли в воскресенье, 11 февраля.
Первый секретарь Комитета Рязанского областного отделения КПРФ Денис Сидоров отреагировал на гибель активиста ЛКСМ Ивана Брысина. Об этом он сообщил в соцсетях.
Гибель Брысина депутат Рязанской областной думы назвал «невосполнимой утратой». «Он был верным соратником и надёжным другом. Таким он навсегда останется в наших сердцах!» — отметил Сидоров.
Труп студента РГУ Ивана Брысина нашли в воскресенье, 11 февраля. Ему было 19 лет.