В Рязанской области снегоуборочная машина с песком скатилась на обочину

Из-за гололеда.

В Рыбновском районе снегоуборочная машина с песком скатилась на обочину из-за гололеда на дороге. Видео выложили в группе «Горяйновский поворот».

Отмечается, что инцидент случился около поселка Пионерский.

«Коммунальщики докатались. И опять на участке дороги Жоково — Пионерский. Снегоуборочная машина с песком под Пионеркой из — за гололеда скатилась на обочину, водитель ищет трос. Песка жалко, товарищи коммунальщики? А теперь представьте, как мы ездим каждый день», — негодуют жители Рязанской области.