В Рязанской области снегоуборочная машина с песком скатилась на обочину
Из-за гололеда.
В Рыбновском районе снегоуборочная машина с песком скатилась на обочину из-за гололеда на дороге. Видео выложили в группе «Горяйновский поворот».
Отмечается, что инцидент случился около поселка Пионерский.
«Коммунальщики докатались. И опять на участке дороги Жоково — Пионерский. Снегоуборочная машина с песком под Пионеркой из — за гололеда скатилась на обочину, водитель ищет трос. Песка жалко, товарищи коммунальщики? А теперь представьте, как мы ездим каждый день», — негодуют жители Рязанской области.