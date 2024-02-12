В Рязанской области более 4500 человек участвовали в гонках «Лыжни России»

В Рязанской области прошла XLII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Об этом сообщила пресс-служба регионального Минспорта.

В 2024 году гонка была посвящена 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Мероприятие состоялось в субботу, 10 февраля. Главная гонка прошла в биатлонном комплексе «Алмаз» в Варских.

От имени Павла Малкова участников старта поприветствовал вице-губернатор Артем Бранов. «Очень рад вас приветствовать на этом лыжном празднике, который объединяет сотни тысяч любителей спорта по всей стране. Желаю всем замечательного настроения, хорошей лыжни и прекрасных результатов!», — сказал чиновник.

Соревнования прошли во всех муниципальных образованиях Рязанской области, в них участвовали в общей сложности более 4500 человек. На лыжню гонки в Варских вышли более 1500 участников.

В зоне стартового городка организовали развлекательную программу, гостям праздника предложены блины и оладьи, а также чай и каша из полевой кухни.

У мужчин на дистанции 5 км победил Павел Персиков. Второе и третье место заняли Герман Киселев и Александр Гаврилов.

У женщин на 5 км 1 место заняла София Диордиева. На втором и третьем местах — Дарья Дерксен и Анна Осипова .

На 10-км у мужчин победу одержал Алексей Григорьев. Следом финишировали Максим Шутов и Илья Чулков. У женщин на «десятке» победила Анастасия Монастырева. Второе и третье места заняли Мария Лапшина и Варвара Королева .

Самыми опытными участниками стали Людмила Амелькина и Иван Пятых. Ему в день старта исполнилось 82 года. Самыми юными — Рита Владыкина и Дима Пронин. Оба пока только ходят в детский сад. Самой спортивной семьей стала семья Некрасовых.

Соревнования прошли в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».