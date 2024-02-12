В Рязани произошла массовая авария с участием общественного транспорта

По словам очевидцев, на данном участке дорога заблокирована.

В Рязани произошла массовая авария с участием общественного транспорта. Об этом сообщают жители в Telegram-канале «RZN.Life».

На размещенных кадрах видно, что столкнулись троллейбус, маршрутка и две легковушки.

Все случилось на пересечении улиц Октябрьская и Новикова-Прибоя.

По словам очевидцев, на данном участке дорога заблокирована.

Информация о пострадавших не поступала. Подробности устанавливаются.