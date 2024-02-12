В Рязани полицейские задержали 46-летнего мужчину с наркотиками

Возбуждено уголовное дело.

В Рязани полицейские задержали 46-летнего мужчину с наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Сотрудники ППС на улице Интернациональной остановили рязанца, поведение которого показалось им подозрительным.

Во время общения он заметно нервничал, а его мимика и жесты указывали на то, что прохожий, возможно, употребляет наркотики.

Патрульные вызвали для дальнейшего разбирательства на место сотрудников подразделения по контролю за оборотом наркотиков.

В ходе личного досмотра оперативники в присутствии понятых обнаружили в одежде мужчины сверток с порошкообразным веществом — производным N-метилэфедрона массой 2,21 грамма.

Возбуждено уголовное дело.