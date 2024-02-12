В Рязани осудили 44-летнего жителя Челябинска за убийство

Суд назначил виновному 11,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В Рязани осудили жителя Челябинска за убийство. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Октябрьский районный суд на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 44-летнего жителя Челябинска.

Установлено, что в 2020 году, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе словесного конфликта он нанес потерпевшему два удара ножом в область шеи и грудной клетки, повредив жизненно-важные органы, в результате чего пострадавший скончался в больнице.

Суд назначил виновному 11,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок полтора года.