В Ростовской области отчим избивал двухлетнюю девочку на камеру, чтобы ее мать вернулась домой

В Ростовской области отчим избивал двухлетнюю девочку на камеру, чтобы ее мать быстрее вернулась домой. Об этом сообщает РЕН.ТВ.

Мужчина издевался над двухлетней падчерицей: швырял малышку на пол и, несмотря на то, что она плачет, даже не думал останавливаться.

По словам Ильи, в тот день супруга пошла на день рождения, а дочку оставила с ним. В какой-то момент ребенок стал капризничать, и молодой человек вышел из себя. Записал видео и отправил подруге жены — якобы хотел, чтобы супруга быстрее вернулась домой. Но, увидев эти кадры, подруга выложила ролик в сеть. И теперь мать девочки пытается оправдать мужчину.

Правоохранители разбираются в ситуации.