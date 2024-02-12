В российской разведке заявили, что Запад готовится назначить «наместника» на Украине

По данным разведчиков, США и Великобритания убеждают другие государства G7 учредить должность «спецпосланника» по Украине с постоянным доступом к Зеленскому.

В российской разведке заявили, что Запад готовится назначить «наместника» на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СВР РФ.

По данным разведчиков, США и Великобритания убеждают другие государства G7 учредить должность «спецпосланника» по Украине с постоянным доступом к Зеленскому.

Отмечается, что на роль «наместника» рассматривают генсека НАТО Столтенберга и «других русофобски настроенных политиков ЕС и США».

Однако в разведке считают, что реализация задумки не приведет к желаемым результатам.