В Роспотребнадзоре исключили риски завоза нового вируса Alaskapox в Россию

Ранее стало известно о первом случае смерти от этого вируса.

В Роспотребнадзоре исключили риски завоза нового вируса Alaskapox в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

В главном управлении Роспотребнадзора заявили, что-то риски завоза нового вируса Alaskapox в Россию исключены.

Ранее стало известно о первом случае смерти от этого вируса — на Аляске скончался пожилой мужчина. По данным местного минздрава, пациент мог заразиться от бездомной кошки.