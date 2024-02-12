В Роспотребнадзоре исключили риски завоза нового вируса Alaskapox в Россию
Ранее стало известно о первом случае смерти от этого вируса.
В Роспотребнадзоре исключили риски завоза нового вируса Alaskapox в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.
В главном управлении Роспотребнадзора заявили, что-то риски завоза нового вируса Alaskapox в Россию исключены.
Ранее стало известно о первом случае смерти от этого вируса — на Аляске скончался пожилой мужчина. По данным местного минздрава, пациент мог заразиться от бездомной кошки.