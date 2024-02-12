В Псковской области столкнулись школьный автобус и грузовик

Автобус со школьниками попал в ДТП с большегрузом на трассе в Пушкиногорском районе Псковской области возле деревни Новгородка. Есть пострадавшие, они госпитализированы, сообщает Life со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Пострадали 12 человек, из них восемь детей.

На место аварии направился прокурор района, который координирует работу правоохранительных органов.

По данным местных СМИ, карета скорой, которая мчалась для оказания помощи школьникам, опрокинулась в Островском районе. В результате пострадали водитель и фельдшер.

На месте работают экстренные службы.