В Пронском районе мошенники забрали у 33-летнего мужчины 270 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело.

В Пронском районе мошенники забрали у 33-летнего жителя деревни Малинищи 270 тысяч рублей. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Мужчине позвонил «сотрудник банка». Он «побеспокоился», что кто-то попылатся якобы украсть деньги на счету потерпевшего, и посоветовал перевести средства на «безопасный счет». После этого во время разговора через один из мессенджеров на телефон собеседника установили вредоносную программу. Она считывает данные для входа в личный кабинет. После деньги списываются.

Как утверждает прочанин, в процессе разговора он понял, что имеет дело с мошенниками. К тому же из банка, как он отметил, начали поступать смс-сообщения о мошеннических действиях. Однако мужчина не обратил внимание и успел перевести 270 тысяч рублей на счета злоумышленников. Деньги он взял в кредит в одном из рязанских банков, куда поехал по указанию мошенников.

Возбуждено уголовное дело.