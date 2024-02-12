В московском интернате произошло массовое отравление, госпитализированы 50 детей
В московском интернате произошло массовое отравление, госпитализированы 50 детей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По предварительной информации, у детей диагностировали кишечную инфекцию. В Роспотребнадзоре считают, что отравиться дети могли школьной едой.
Продукты забрали на экспертизу, следователи работают с сотрудниками пищеблока и ищут ответственных за поставки. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.