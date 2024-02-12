В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки

За сутки украинская армия потеряла 755 военных.

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки. Сообщение появилось в официальном Telegram-канале ведомства.

ВС РФ на донецком направлении отразили 13 атак штурмовых групп ВСУ, улучшили положение по переднему краю на краснолиманском направлении, отразили 2 атаки ВСУ, отразили три атаки ВСУ на южнодонецком направлении, отбили 3 атаки на купянском направлении.

За сутки украинская армия потеряла 755 военных.

ПВО РФ за сутки уничтожила 33 украинских беспилотника.