В мессенджере WhatsApp может появиться новая функция

Благодаря ей, пользователи смогут быстрее совершать звонки избранным контактам.

Разработчики WhatsApp* начали работу над внедрением решения, позволяющего добавить контакты в папку «Избранное» для быстрого дозвона выбранным контактам. Об этом сообщил портал WABetaInfo.

«WhatsApp работает над внедрением новых решений, которые позволят пользователям расставлять приоритеты в разговорах, предлагая им больший контроль и эффективность обмена сообщениями. Одной из этих новых функций, находящихся в стадии разработки, является возможность назначать избранные контакты, которые появятся со специальным фильтром чата в будущем обновлении WhatsApp Web», — указано в сообщении.

При этом отмечается, что улучшение поможет звонить выбранным контактам прямо со вкладки вызовов, поскольку звонок будет осуществляться одним касанием.

Функция выбора избранных контактов находится в стадии разработки и будет доступна в будущем обновлении веб-клиента, добавляется там.

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