В Красногорске пьяный мужчина пытался застрелить жену

В Красногорске пьяный мужчина пытался застрелить жену. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, все произошло вечером 11 февраля. 53-летний мужчина выпил и поругался с женой. Он открыл сейф с оружием, достал из него карабин «Сайга-МК» и выстрелил в сторону женщины. Мужчина промазал, его супруга вызвала полицейских.

Мужчину задержали. У него в квартире обнаружили целый схрон оружия: две «Сайги», ИЖ-54, пневматические пистолеты, арбалет и лук.

Возбуждено уголовное дело.