В Казани мужчина насмерть отравился химией при мойке автоцистерны

В Казани на автомойке мужчина умер, когда отмывал автоцистерну. Он отравился химическим веществом. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на ГУ МЧС по Татарстану.

Речь идет о токсичном веществе гексане. Внутри автоцистерны находились двое мужчин.

«Прибывшие пожарные в дыхательных аппаратах на сжатом воздухе спустились внутрь емкости», — рассказали в ведомстве.

Спасатели надели на пострадавших маски, после чего передали врачам.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, 40-летний мужчина скончался на месте происшествия. Второго пострадавшего госпитализировали с острым отравлением химическим веществом.