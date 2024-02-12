В Госдуму внесли законопроект о праве ветеранов СВО на бесплатную парковку

А также для членов их семей.

В Госдуму внесен проект о праве ветеранов спецоперации и членов их семей на бесплатную парковку в зонах платного парковочного пространства, документ размещен в думской базе. Об этом пишет РИА Новости.

«Настоящим проектом предлагается федеральный закон „О ветеранах“ дополнить новой мерой социальной поддержки ветеранов боевых действий — участников специальной военной операции и членов их семей, предусматривающей право бесплатной парковки в зонах платного парковочного пространства», — говорится в пояснительной записке.