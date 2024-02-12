В Госдуме предложили создать механизм предоставления педагогам жилья вне очереди

Право учителей получить квартиру по договору соцнайма закреплено в законе об образовании, но конкретный механизм его реализации до сих пор не разработан.

Совет Госдумы предложил премьер-министру Михаилу Мишустину разработать механизм предоставления нуждающимся педагогам жилья вне очереди по договорам соцнайма. Об этом сообщила пресс-служба Думы.

Право учителей получить квартиру по договору соцнайма закреплено в законе об образовании, но конкретный механизм его реализации до сих пор не разработан.

Отмечается, что в Госдуму поступают обращения от разных регионов России с просьбой разработать меры поддержки для педагогов.

«У профильных министерств нет согласованной позиции по данному вопросу. По мнению депутатов, необходимо разработать дорожную карту по обеспечению реализации педагогическими работниками права на жилище», — подчеркивает пресс-служба палаты.

В Госдуме подчеркивают, что такое решение позволит повысить престиж профессии педагога и будет стимулировать приток новых кадров.