В Госдуме предложили сделать все парковки бесплатными для участников СВО

И их семей.

В Госдуме предлагают ветеранам СВО и их семье разрешить бесплатную парковку в зонах платного парковочного пространства. Документ размещен на сайте парламента.

«Многие участники специальной военной операции оставили дома жен, детей, возрастных родителей, которым необходимо помощь, внимание и забота. Многие жены и родители используют личный автомобиль для решения повседневных задач, которые ранее выполнялись нынешними участниками СВО», — говорится в пояснительной записке.

В связи с этим депутаты предлагают дополнить федеральный закон «О ветеранах» новой мерой соцподдержки бойцов СВО и их семей.