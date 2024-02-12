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В Госдуме предложили регистрировать Telegram-каналы как электронные СМИ
По мнению депутата Госдумы, такая система позволит бороться с вымогательствами.

В Госдуме предложили регистрировать Telegram-каналы как электронные СМИ. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Свинцова.

Он предложил регистрировать Telegram-каналы по аналогию с электронными СМИ (получение лицензии, доменного имени, наличие юрлица).

«Пока технологии, что может создать систему выполнения закона, то есть блокировки тех отдельных telegram-каналов, которые не раскрыли своих редакторов, владельцев, пока у государства нет. Поэтому принимать закон пока невозможно. Как только она появится, я думаю, он будет принят. И администраторы, и владельцы telegram-каналов будут вынуждены раскрыть свои персональные данные в разумных пределах. Это будет, возможно, идти через регистрацию Роскомнадзора. Как некая аналогия с электронными СМИ», — объяснил Свинцов.

По мнению депутата Госдумы, такая система позволит бороться с вымогательствами.