В Госдуме предложили провести в российских школах День начала СВО

Как отмечают парламентарии, в рамках мероприятий учащимся расскажут историю начала специальной военной операции, ее причины, цели и задачи, а также ход основных событий.

В Госдуме предложили провести в российских школах мероприятия, посвященные годовщине начала специальной военной операции на Украине. Об этом сообщило ТАСС .

Инициативу высказала первый замглавы комитета по просвещению Яна Лантратова. Она обратилась с предложением к министру просвещения РФ Сергею Кравцову.

В рамках мероприятий депутат предложил пригласить ветеранов СВО. Если это по какой-то причине невозможно, то, по мнению Лантратовой, можно продемонстрировать ролики, посвященные событиям спецоперации. Парламентарий отмечает, что мероприятия могут иметь название «День начала СВО». На них учащимся расскажут историю начала специальной военной операции, ее причины, цели и задачи, а также ход основных событий.

Лантратова назвала специальную военную операцию ключевым событием современной России, отражающимся на всех сферах развития общества.