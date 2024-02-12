В Астрахани мужчина изнасиловал и выбросил из окна беременную женщину

В Астрахани мужчина изнасиловал и выбросил из окна беременную женщину. Об этом сообщил портал « Астрахань 24 ».

Инцидент произошел на улице Татищева.

По версии следствия, мужчина находился в квартире со знакомой — 31-летней беременной астраханкой. Угрожая женщине убийством, он изнасиловал ее и совершил другие действия сексуального характера, а после ударил и вытолкнул в окно. Потерпевшая получила многочисленные травмы и потеряла ребенка.

Мужчина пытался скрыться, но его задержали полицейские. Его заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело.