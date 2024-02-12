В Астрахани мужчина изнасиловал и выбросил из окна беременную женщину
В Астрахани мужчина изнасиловал и выбросил из окна беременную женщину. Об этом сообщил портал «
Инцидент произошел на улице Татищева.
По версии следствия, мужчина находился в квартире со знакомой — 31-летней беременной астраханкой. Угрожая женщине убийством, он изнасиловал ее и совершил другие действия сексуального характера, а после ударил и вытолкнул в окно. Потерпевшая получила многочисленные травмы и потеряла ребенка.
Мужчина пытался скрыться, но его задержали полицейские. Его заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело.