SHOT: в Москве девочка получила травмы во время съемки «Ералаша»

В Москве школьница получила травмы во время съемок выпуск юмористического журнала «Ералаш». Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в воскресенье, 11 февраля, в киностудии на улице Сергея Эйзенштейна.

Как пишет источник, во время перерыва девятилетняя девочка зашла в гримерку и случайно наступила на пластиковую трубу отопления. Она переломилась, на ногу ребенка хлынул кипяток.

Девочку доставили в детскую поликлинику № 11. Она находится под наблюдением врачей.