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Рязанский полицейский отговорил пенсионера переводить мошенникам миллион рублей

Рязанский полицейский отговорил пенсионера переводить мошенникам один миллион рублей. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Находясь в торговом центре Рязани, полицейский заметил подошедшего к банкомату пожилого мужчину. Тот говорил по телефону и был взволнован. Оперативник заметил, что пенсионер держит в руках крупную сумму денег и под диктовку вводит данные счета, на который собирается положить средства. Представившись, сотрудник полиции попросил мужчину прервать разговор и поинтересовался, с кем он общается.

Выяснилось, что пенсионеру пришло сообщение от его якобы внука, что ему необходимо связаться с правоохранителями по «серьезному вопросу». Мужчина позвонил по указанному номеру, и собеседник запугал его тем, что неизвестные хотят украсть его деньги и нужно перевести имеющиеся у него средства на «резервный счет». В итоге рязанец пришел к банкомату, чтобы перевести по указанным реквизитам 1 млн рублей.

Полицейский разъяснил опасность ситуации. Пенсионер только во время беседы с оперативниками осознал, что имел дело с телефонными аферистами. Мужчина поблагодарил правоохранителя за то, что тот своевременно вмешался и уберег его от крупного финансового ущерба.