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Рязанская прокуратура рассказала подробности об убийстве фигурантов дела «Сети» *
Как отметил прокурор, судом было установлено, что в апреле 2017 года Максим Иванкин совместно с подельниками по делу «Сети» *, скрываясь от правоохранительных органов в Пензенской области, приехали в Рязань.

В понедельник, 12 февраля, в рязанском областном суде после оглашения приговора прокурор Вадим Аладышев рассказал подробности убийства Артема Дорофеева и Екатерины Левченко.

Как отметил прокурор, судом было установлено, что в апреле 2017 года Максим Иванкин совместно с подельниками по делу «Сети» *, скрываясь от правоохранительных органов в Пензенской области, приехали в Рязань.

«Максим Иванкин вместе с Алексеем Полтавцем заманил Левченко и Дорофеева в лесной массив недалеко от деревни Лопухи, где с применением ножей и огнестрельного оружия их убили. Согласно распределенным ролям, Иванкин выманил Левченко на расстояние более 70 метров от места их ночлега и причинил ей два ножевых ранения в спину и шею, от которых она скончалась. А Дорофеева убил Полтавец путем выстрела из самозарядного карабина в голову и последующем нанесением ножевого ранения в шею», — отметил Аладышев.

Кроме того, прокурор добавил, что часть вещей они сожгли, оружие следственный комитет так и не нашел. Иванкин и Полтавец закопали тела Левченко и Дорофеева двумя садовыми лопатками в лесу, а позже скрывались в других регионах страны.

На вопрос согласна ли прокуратура со сроком, Аладышев подчеркнул, что суд огласил лишь вводно-результативную часть, поэтому оценка будет дана после изучения всего текста.

Ранее появилось расследование об исчезновении в Пензе в 2017 году Артема Дорофеева и его подруги Екатерины Левченко, которые были знакомы с несколькими фигурантами дела «Сети» *. Останки Дорофеева обнаружили в ноябре 2017 года в Рязанской области, Левченко считалась пропавшей почти три года — до марта 2020 года. Пензенские следователи заявили, что найденные останки под Рязанью принадлежат девушке. 12 февраля Иванкину вынесли приговор.

*дело «Сети» — дело об организации группы людей для свержения государственная строя, признана в РФ террористической