Рязанская область заняла 25 место в рейтинге по качеству жизни регионов в 2023 году

За год Рязанская область поднялась в рейтинге на 2 позиции, обогнав Севастополь и Ставропольский край. Рязань в рейтинге опережает Курская область.

Рязанская область заняла 25 место в рейтинге по качеству жизни регионов в 2023 году. Рейтинг составили эксперты РИА Новости.

Отмечается, что при составлении рейтинга учитывались 66 показателей, оценивающих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни, в том числе — доходы населения, занятость и ситуация на рынке труда, жилищные условия, безопасность, демография, экология и климат, здоровье населения и уровень образования.

За год Рязанская область поднялась в рейтинге на 2 позиции, обогнав Севастополь и Ставропольский край. Рязань в рейтинге опережает Курская область.

Лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область.