Рязанку задержали за кражу детской куртки из торгового центра в Песочне

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В рязанском торговом центре женщина украла детскую куртку. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Инцидент произошел в ТЦ на улице Новоселов. Работник рассказал о краже детской куртки.

Дежурный офицер направил на место наряд патрульных. Прибыв, полицейские узнали у работников магазина приметы женщины, которую заподозрили в преступлении. Патрульные обследовали окрестные дворы и обнаружили женщину, похожую по описанию на разыскиваемую. Ее остановили.

Выяснилось, что 29-летняя рязанка причастна к краже детской куртки. Ее препроводили в отдел полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.