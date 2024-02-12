Рязанку задержали за кражу детской куртки из торгового центра в Песочне
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В рязанском торговом центре женщина украла детскую куртку. Об этом сообщило региональное управление МВД.
Инцидент произошел в ТЦ на улице Новоселов. Работник рассказал о краже детской куртки.
Дежурный офицер направил на место наряд патрульных. Прибыв, полицейские узнали у работников магазина приметы женщины, которую заподозрили в преступлении. Патрульные обследовали окрестные дворы и обнаружили женщину, похожую по описанию на разыскиваемую. Ее остановили.
Выяснилось, что 29-летняя рязанка причастна к краже детской куртки. Ее препроводили в отдел полиции.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.