Рязанцев предупредили о мошенничествах с Telegram-аккаунтами

Благодаря действиям злоумышленников, пользователи могут лишиться аккаунтов.

Рязанцев предупредили о мошенничествах с Telegram-аккаунтами. Информацию опубликовало местное отделение Банка России.

Так, по данным органа, мошенники нацелились на аккаунты в мессенджере. Пользователи могут получить сообщения от якобы руководства компании. Отправитель может назваться «администрация Telegram», «Служба поддержки», «Обновление», «Безопасность» и т. д. В сообщениях указано о «проведении масштабного обновления безопасности системы для защиты данных пользователей». Для подтверждения проверки системы безопасности пользователям предлагают перейти по ссылке.

«После перехода человек видит дополнительные инструкции. Если выполнить их, то можно навсегда потерять свой аккаунт или канал, — предостерегает эксперт рязанского отделения Банка России Сергей Гусев. — Следует быть внимательнее, ведь адрес поддельной страницы часто лишь незначительно отличается от официального сайта мессенджера».