Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 12
-2°
Втр, 13
-1°
Срд, 14
-11°
ЦБ USD 90.89 -0.37 10/02
ЦБ EUR 97.94 -0.41 10/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
Абсолютное большинство экспертов всегда рекомендуют пок...
31 января 15:17
7 298
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 15:29
8 327
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
14 485
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
14 434
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Рязанцев предупредили о мошенничествах с Telegram-аккаунтами
Благодаря действиям злоумышленников, пользователи могут лишиться аккаунтов.

Рязанцев предупредили о мошенничествах с Telegram-аккаунтами. Информацию опубликовало местное отделение Банка России.

Так, по данным органа, мошенники нацелились на аккаунты в мессенджере. Пользователи могут получить сообщения от якобы руководства компании. Отправитель может назваться «администрация Telegram», «Служба поддержки», «Обновление», «Безопасность» и т. д. В сообщениях указано о «проведении масштабного обновления безопасности системы для защиты данных пользователей». Для подтверждения проверки системы безопасности пользователям предлагают перейти по ссылке.

«После перехода человек видит дополнительные инструкции. Если выполнить их, то можно навсегда потерять свой аккаунт или канал, — предостерегает эксперт рязанского отделения Банка России Сергей Гусев. — Следует быть внимательнее, ведь адрес поддельной страницы часто лишь незначительно отличается от официального сайта мессенджера».

Уточняется, что злоумышленники меняют, убирают или добавляют один или несколько символов. В фишинговых атаках участвуют сайты telegraim.ru, tefegram.ru, telegramn.ru и другие. Для дополнительной защиты аккаунта в мессенджере Telegram рекомендовали установить двухфакторную аутентификацию в настройках мессенджера. Также нельзя переходить по сомнительным ссылкам, вводить свои данные на непроверенных сайтах и передавать третьим лицам коды, пароли и иную конфиденциальную информацию.