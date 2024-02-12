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Рязанцам пояснили, при каких условиях появятся остановки у «Некоторого царства»
На данный момент отсутствует достаточная широта полосы отвода федеральной дороги Р-132 «Золотое кольцо».

Федеральное учреждение «Поволжуправтодор» пояснил редакции РЗН. инфо, при каких условиях появятся остановки около развлекательного комплекса «В некотором царстве» в Солотче.

В ведомстве отметили, что на данный момент отсутствует достаточная широта полосы отвода федеральной дороги Р-132 «Золотое кольцо». Однако они направили предложение к правительству Рязанской области.

«В адрес региональных властей направлено предложение о выделении (перераспределении) земельных участков в федеральную собственность. После увеличения полосы отвода федеральной автомобильной дороги будет сформирована программа по установке элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования федерального значения, в том числе по обустройству недостающих остановочных комплексов в Рязанской области. Работы по устройству пешеходного перехода планируется выполнить комплексно вместе со строительством остановок», — подчеркнули в «Поволжуправтодоре».

Напомним, рязанский минтранс не планирует устанавливать остановку около комплекса «В некотором царстве».