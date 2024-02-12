Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 12
-1°
Втр, 13
-1°
Срд, 14
-12°
ЦБ USD 90.89 -0.37 10/02
ЦБ EUR 97.94 -0.41 10/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
Абсолютное большинство экспертов всегда рекомендуют пок...
31 января 15:17
7 216
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 15:29
8 241
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
14 409
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
14 357
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Российские разработчики создали программу, распознающую мошенников в чатах
Бета-версия софта будет доступна во втором квартале 2024 года. Полноценный релиз планируется в 2026 году.

Российские разработчики создали программу, распознающую мошенников в чатах. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на представителей Кубанского государственного технического университета.

Софт написан на языке программирования Python.

«Алгоритм работает следующим образом: каждые 15 секунд программа делает скриншот рабочего окна и распознает обнаруженный на экране текст. Далее ИИ определяет, пришел обладателю устройства спам или нет», — рассказал разработчик программы Олег Лейнвебер.

После распознавания мошенника в чате программа присылает пользователю уведомление о том, что присланное сообщение небезопасно. Тут же всплывает нотификация с указанием вредоносного сообщения и информацией, к какой категории оно относится — фишинг или «социальная инженерия».

Нейросеть обучена на распространенных приемах мошенников — например на предложениях работы на маркетплейсах. Она способна распознавать злоумышленников, пытающихся получить данные банковской карты и другие сведения.

Бета-версия софта будет доступна во втором квартале 2024 года. Полноценный релиз планируется в 2026 году.