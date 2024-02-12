Российские разработчики создали программу, распознающую мошенников в чатах

Бета-версия софта будет доступна во втором квартале 2024 года. Полноценный релиз планируется в 2026 году.

Российские разработчики создали программу, распознающую мошенников в чатах. Об этом сообщило издание « Известия » со ссылкой на представителей Кубанского государственного технического университета.

Софт написан на языке программирования Python.

«Алгоритм работает следующим образом: каждые 15 секунд программа делает скриншот рабочего окна и распознает обнаруженный на экране текст. Далее ИИ определяет, пришел обладателю устройства спам или нет», — рассказал разработчик программы Олег Лейнвебер.

После распознавания мошенника в чате программа присылает пользователю уведомление о том, что присланное сообщение небезопасно. Тут же всплывает нотификация с указанием вредоносного сообщения и информацией, к какой категории оно относится — фишинг или «социальная инженерия».

Нейросеть обучена на распространенных приемах мошенников — например на предложениях работы на маркетплейсах. Она способна распознавать злоумышленников, пытающихся получить данные банковской карты и другие сведения.

Бета-версия софта будет доступна во втором квартале 2024 года. Полноценный релиз планируется в 2026 году.