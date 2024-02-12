Путин заявил, что показатель годовой инфляции в России снизился до 7,2%
По словам президента, годовая инфляция в России на конец января 2024 года снизилась до 7,2% против 7,4% в конце декабря прошлого года.
Путин заявил, что показатель годовой инфляции в России снизился до 7,2%. Об этом пишет РЕН ТВ.
По словам президента, годовая инфляция в России на конец января 2024 года снизилась до 7,2% против 7,4% в конце декабря прошлого года.
Путин отметил эффективные совместные действия со стороны правительства страны и Банка России. По его словам, экономическая активность в России, по состоянию на начало текущего года, находится на высоком уровне.