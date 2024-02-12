Путин наградил пожарных, тушивших склад боеприпасов в Скопинском районе

8 февраля Владимир Путин подписал указ о награждении медалями «За отвагу на пожаре» Олега Шашкова и Алексея Васильева, которые тушили пожар на складе боеприпасов в Скопинском районе в 2020 году.

Путин наградил пожарных, тушивших склад боеприпасов в Скопинском районе. Указ о награждении опубликовали на сайте официальной правовой информации.

8 февраля Владимир Путин подписал указ о награждении медалями «За отвагу на пожаре» Олега Шашкова и Алексея Васильева, которые тушили пожар на складе боеприпасов в Скопинском районе в 2020 году.

В наградных листах отмечено, что Олег Шашков и Алексей Васильев действовали в экстремальных условиях, связанных с возможным подрывом и разлетом осколков боеприпасов, рискуя жизнью и здоровьем. Оба проявили отвагу, мужество и самоотверженность.

Напомним, пожар и взрывы на территории воинской части в поселке Желтухинский Скопинского района произошли 7 октября 2020 года. ЧП устранили 9 октября. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Фото: сайт Федерального агентства железнодорожного транспорта.