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Полянский заявил о готовности решения конфликта на Украине дипломатическим путем
Ранее в западных СМИ продвигался тезис о том, что Москва якобы чуть ли не выпрашивает у Запада возможность начать переговоры по Украине.

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия готова к дипломатическому решению конфликта на Украине. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Отмечается, в западных СМИ продвигается тезис о том, что Москва якобы чуть ли не выпрашивает у Запада возможность начать переговоры по Украине.

Полянский в ответ на это заявил, что «во-первых, естественно, мы ничего не выпрашиваем».

«Мы много раз говорили на разных уровнях о том, что мы готовы к дипломатическому решению украинского кризиса. Иными словами — к тому, чтобы наши цели и задачи в рамках специальной военной операции были выполнены дипломатическим путем», — подчеркнул он. Также Полянский указал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров.