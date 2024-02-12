Небензя: возвращение Донбасса Украине было возможным

«Если бы Киев сделал для этого хоть что-нибудь», — добавил представитель России при ООН.

Представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Донбасс вернулся бы Украине по итогам реализации Минских соглашений, «если бы Киев сделал для этого хоть что-нибудь». Об этом пишет ТАСС .

По словам Небензи, реализация Минских соглашений была «лучшим сценарием» урегулирования внутриукраинского конфликта, так как по итогам реализации Донбасс якобы бы вернулся Украине.

«Ведь по итогам реализации Минских соглашений Донбасс вернулся бы на Украину, если бы Украина хоть что-нибудь для этого сделала. Прежде всего, стала бы цивилизованной страной, где в равной степени уважаются права всех, без какой-либо дискриминации по политическому, языковому или национальному принципу», — подчеркнул Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации по Украине, которое было созвано по инициативе России.