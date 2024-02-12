Нарышкин заявил о случаях перехода представителей элиты Украины на сторону РФ

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил о случаях перехода представителей украинской элиты на сторону России. Слова директора ведомства привело ТАСС.

«В Вашингтоне и Лондоне стали опасаться предательства со стороны многих представителей киевской элиты, которые могут попытаться сыграть на опережение, заблаговременно перейдя на сторону будущих победителей (России — прим. ред.). И такие опасения вполне оправданы — первые уже пошли», — указал Нарышкин.

Директор Службы внешней разведки отметил, что опасения оппонентов Москвы появились при обсуждении темы назначения «спецпосланника» Запада по Украине. «В расчет принимался тот факт, что в условиях все более тяжелого положения на фронте, сложностей с проведением мобилизации и заминок с получением западной военной помощи многие украинцы начали сознавать неизбежность достижения Москвой целей специальной военной операции», — отметил он.

США и Британия стали опасаться предательства со стороны многих представителей киевской элиты из-за ухудшающегося положения на фронте, заявили в пресс-бюро службы.