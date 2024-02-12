Мошенники начали использовать старые голосовые сообщения для обмана жертв

Специалисты призвали россиян удалять сообщения.

Мошенники начали использовать для обмана пользователей старые голосовые сообщения из настоящих переписок. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на пресс-службу ВТБ.

Согласно новой схеме, злоумышленники взламывают аккаунт жертвы в мессенджерах и изучают переписки. После подбора собеседника с ним связываются от имени владельца аккаунта при помощи текстового сообщения. Изначальная цель мошенника — войти в доверие. Этого он сможет достичь, продолжив начатый диалог или подняв старую тему из переписки.

После злоумышленники отправляют старые голосовые сообщения — так собеседник убеждается, что говорит именно со знакомым. Далее возникает просьба помочь деньгами, и жертва отправляет средства мошенникам.

«Будьте бдительны и не поддавайтесь на уговоры, проверяйте информацию через дополнительные каналы связи. Для защиты мы рекомендуем удалять голосовые сообщения из чатов после прослушивания или поставить опцию их автоудаления», — заявил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Как рассказал изданию ведущий специалист департамента Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Евгений Егоров, мошенники обрабатывают аудиосообщения при помощи искусственного интеллекта, объединяющего нарезки из старых записей. Специалист подчеркнул: такая схема новая и «довольно продвинутая» для России, хотя за рубежом похожие случаи встречались.