МИД обновит рекомендации для россиян, въезжающих в недружественные страны

По словам Алексея Климова, чаще всего дискриминационное и политизированное отношение к россиянам фиксируют в Прибалтике.

МИД России начал обновление рекомендаций для россиян, въезжающих в недружественные страны. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава консульского департамента ведомства Алексей Климов.

«В настоящее время проводится работа по обновлению рекомендаций для российских граждан, выезжающих в недружественные страны, с учетом высоких рисков наступления соответствующих негативных последствий», — заявил дипломат.

По словам Климова, наиболее резонансные случаи дискриминации и политизированного отношения к россиянам фиксируют, в первую очередь, в прибалтийских государствах, прежде всего, в Латвии. Там под угрозой депортации находится значительное число граждан России.