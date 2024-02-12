Игрок медиафутбольной команды «Амкал» умер в 31 год от рака

Никита Куриленко, известный как Финито, боролся с болезнью с 2023 года.

Умер российский футбольный блогер и бывший игрок медиафутбольной команды «Амкал» Никита Куриленко, известный под псевдонимом Финито. О его гибели сообщила жена.

Блогера не стало в субботу, 10 февраля. Ему был 31 год.

В марте 2023 года у него диагностировали острый миелоидный лейкоз (рак крови). Спустя полгода Куриленко рассказал о том, что болезнь отступила, однако в начале 2024 года стало известно о рецидиве.

Никита Куриленко снимал видео по спортивным компьютерным играм — FIFA (FC24), Football Manager. Его канал на Youtube насчитывал 630 тысяч подписчиков. Также он выступал за медиафутбольную команду «Амкал».