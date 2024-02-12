Глава ДНР: назначение Сырского вызовет рост погибших военных ВСУ

«Данный товарищ широко известен, среди украинских военнослужащих в том числе, как «генерал 200», — рассказал Пушилин.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что после назначения главкомом ВСУ Александра Сырского число погибших военных ВСУ будет расти. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на эфир телеканала «Россия-24».

"Данный товарищ широко известен, среди украинских военнослужащих в том числе, как «генерал 200″, с которым связывают большое количество жертв на артемовском направлении, когда мы освобождали Артемовск», — сказал Пушилин.

Помимо этого, он отметил, что назначение Сырского главкомом ВСУ может повлиять на «внутриполитическую ситуацию Украины».