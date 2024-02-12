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Экс-полковник СБУ заявил, что российская армия готовит мощное наступление на фронте
Он считает, что среди тех, кто попадет под наступление, окажутся насильно мобилизованные украинцы.

Экс-полковник СБУ заявил, что российская армия готовит мощное наступление на фронте. Об этом пишет РИА Новости.

Полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что российская армия готовится провести мощное наступление. Он считает, что среди тех, кто попадет под наступление, окажутся насильно мобилизованные украинцы.

«Россия накапливают силы для того, чтобы начать широкомасштабные наступательные действия на том участке, где они найдут „дырку“, слабое место», — заявил Стариков.

По его словам, украинское руководство само создаст условия для будущего прорыва фронта ВСУ. Киевские власти загонят на фронт призывников, которые не знакомы с местностью, плохо обучены и не хотят сражаться.