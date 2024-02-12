Борис Надеждин подал иски в Верховный суд из-за недопуска к выборам

Подписи в поддержку оставляли живые люди, но многие были засчитаны как брак из-за небольшого несоответствия адреса в справке МВД и в паспорте.

Выдвинувшийся на президентские выборы в России от партии «Гражданская инициатива» Борис Надеждин завил, что подал два иска в Верховный суд из-за недопуска к выборам. Третий отправит 16 февраля. Об этом он написал у себя в telegram-канале.

«Я подаю три иска в Верховный Суд. Главный — об оспаривании отказа в регистрации», — отметил Надеждин.

По его словам, подписи в поддержку оставляли живые люди, но многие были засчитаны как брак из-за небольшого несоответствия адреса в справке МВД и в паспорте.

Отмечается, чтобы оспорить отказ в регистрации, нужно связаться со множеством граждан России по всей стране.