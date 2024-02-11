В Ставропольском крае в ДТП пострадала девушка и четверо детей

В Ставропольском крае в ДТП пострадала девушка и четверо детей. Об этом сообщили в Telegram-канале «Госавтоинспекция Ставрополья».

По предварительным данным ведомства, в субботу, 10 февраля, в 23:20 вблизи хутора Саратовского водитель автомобиля ВАЗ-2115 не снизила скорость перед поворотом налево и не справилась с управлением. Машина выехала за пределы проезжей части и въехала в бетонные плиты.

Отмечается, что в результате аварии 18-летняя водитель и четверо детей 13, 14, 16 и 17 лет с тяжелыми переломами и травмами были доставлены в больницу.

Проводится проверка.

Фото: Telegram-канал «Госавтоинспекция Ставрополья»