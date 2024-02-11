В Ставропольском крае при столкновении легковушки с поездом погибли три ребенка

В Ставропольском крае при столкновении легковушки с поездом погибли три ребенка. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Инцидент произошел на 8-м километре железной дороги «Светлоград-Благодарный». Отмечается, что на регулируемом переезде столкнулись товарный состав и легковушка.

По словам ведомства, пожарные отключили аккумулятор в авто и достали пятерых человек, из них три ребенка. Все дети погибли. Взрослые пострадали.

Уточняется, что на месте работают 24 специалиста и 10 единиц техники.

Фото: Telegram-канал «Ставропольская телега»