В Рязани на Первомайском проспекте столкнулись легковушка и автобус

На месте работают сотрудники полиции.

В Рязани произошло ДТП. Видео опубликовали в воскресенье, 11 февраля, в группе во «ВКонтакте» «Рязань Online».

На кадрах видно, что столкнулись легковушка и автобус.

«ДТП на [площади] Ленина в сторону „Дома Художника“, две полосы», — написал автор поста.

На месте работают сотрудники полиции. Информации о пострадавших нет.

Позже в региональной Госавтоинспекции рассказали, что столкнулись легковушка и «скорая», автобус в ДТП не участвовал. Есть пострадавшие.