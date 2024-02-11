В России хотят создать комнаты для детей студенток в университетах

Минобрнауки инициирует проект по созданию комнат для пребывания детей в университетах, это поможет молодым мамам заботиться о ребенке без отрыва от обучения или преподавания в вузе.

Министерство науки и высшего образования России инициирует проект по созданию комнат для пребывания детей в университетах, это поможет молодым мамам заботиться о ребенке без отрыва от обучения или преподавания в вузе. Об этом заявила замглавы Минобрнауки Ольга Петрова, сообщило РИА Новости.

«Сейчас мы еще активизируем создание комнат для пребывания детей в университетах, то есть тоже такая политика ведется, и это нужно, причем нужно и для студенток, и для молодых преподавателей, которые тоже пришли, прочитали лекцию, и чтобы однозначно ребенку было спокойно. И также много других мер поддержки, которые тоже в этом году возникнут», — передало агентство слова Петровой.